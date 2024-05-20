Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:51
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Öner, kirli kumpasın detaylarını tek tek anlattı. "Talimatları Murat Çelik verdi" diyen Kerem Gökay Öner'in ifadesinde 300 bin dolar detayı şaşkınlık yarattı!