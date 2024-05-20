Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: İşte Organize Müdürü Kerem Gökay Öner’in ifadesi!

Öner, Murat Çelik'in İzmir'e görevlendirilen memurların gittiği restoranın kamera görüntülerinin istihbarat ekipleri tarafından alınmasına ilişkin ise "bu bize karşı kumpastır" ifadelerine yer verdiğini söyledi. Öner, Serdar Sertçelik'in adli kontrol tedbirini birden fazla kez ihlal etmesine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadığını söyledi. Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifadesinde belirten Öner, Sertçelik'in yurt dışına kaçtığını Murat Çelik'e ilettiğini ancak Çelik'in şaşırmadığını söyledi. Öner, Murat Çelik'in Organize Şube Müdürlüğüne personel aldığını, personellerden birinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle bağlantılı çıktığını ifade etti.

Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ses kayıtları ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner savcılık sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerem Gökay Öner'in savcılıktaki ifadesine ise SABAH ulaştı.