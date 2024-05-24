Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
06:31
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmelerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmadaki çok önemli ifadelere SABAH ulaştı.