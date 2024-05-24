Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

BEKİR BOZDAĞ SORUSU



Demircan'a telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "bu söylediğin iki isim vardı ya, bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan Mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.



