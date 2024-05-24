Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:31

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmelerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturmadaki çok önemli ifadelere SABAH ulaştı.

Halit TURAN
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

Serdar Sertçelik'in yakalanmasıyla ilgili bütün süreçleri detaylarıyla ifadesinde anlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünden şikayetçi olan ve hakkında koruma kararı verilen Nurullah Özgür Kopuk'un yanına gelip Serdar Sertçelik'in teslim olmak istediğini anlattığını belirterek, "Nurullah telefonundan Serdar'ı aradı, beni de dahil ederek konferans görüşmesi yaptık.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

Bildiklerini anlatacağını belirterek gizli tanık olmak istediğini söyledi. Anlattığı olayların ispatlandığını, gizli tanık olması için bize başka olaylar anlatması gerektiğini söyledim. Biz de ilgili makamlar ile görüşeceğimizi söyleyip kapattık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

Daha sonra Sertçelik'in KKTC'den getirilip gizli tanık yapıldığını, kaçışıyla ilgili de herhangi bir ihmalinin olmadığını anlatan Demircan, Sertçelik'in firar ettikten sonra 2024 Şubat ayında yine Nurullah Özgür Kopuk'un yine gelerek firar eden Serdar'ın yurtdışında gelmek istediğini kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini kaydetti.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

Sertçelik ile 7 kez görüştüğünü, bunlardan birini kendi telefonuyla, 6'sını da Nurullah Özgür Kopuk'un telefonundan görüştüğünü anlatan Demircan'ın Serdar Sertçelik ile ilgili süreçleri sıralı amirlerinin bilgisi dahilinde yaptığını belirtmesi üzerine ikinci gün yeniden ifadesi alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet müdürleri birbirilerini sattı! SABAH müfettiş raporuna ulaştı

BEKİR BOZDAĞ SORUSU

Demircan'a telefonda söylediği ve ses kayıtlarına yansıyan "bu söylediğin iki isim vardı ya, bahsetmiştin ya. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. İsimleri geçsin sıkıntı yok" dediği kısmı hatırlatan Mülkiye müfettişleri bu iki kişi kim sorusunu yöneltti.

SON DAKİKA