Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

İş büyüktü, daha da büyüyor. Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın davası sürerken, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde yurtdışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri, firariye kaçarken yardım-yataklık eden emniyet personeli, isimleri ortaya çıkınca görevden uzaklaştırılmaları, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Hedef Cumhur İttifakı' açıklamaları…



