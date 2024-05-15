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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’
Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:23

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Suç örgütün 2 numaralı ismi olan Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçması sonrası 3 emniyet mensubu gözaltına alınıp evlerinde arama yapılmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden devlete kurulmak istenen kumpası anlatan bir yazı kaleme aldı. Güngör: "Meselenin emniyet-yargı ayağında enteresan gelişmeler yaşanırken, finans bacağı da hareketli" dedi.

Dilek GÜNGÖR
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

İş büyüktü, daha da büyüyor. Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın davası sürerken, ayağında elektronik kelepçe olduğu halde yurtdışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri, firariye kaçarken yardım-yataklık eden emniyet personeli, isimleri ortaya çıkınca görevden uzaklaştırılmaları, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Hedef Cumhur İttifakı' açıklamaları…

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

Ankara karışık…
Belli ki, yeni bir komplo daha devreye sokuluyor.
Meselenin emniyet-yargı ayağında enteresan gelişmeler yaşanırken, finans bacağı da hareketli…

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

Biliyorsunuz, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği geçen yıl ekim ayında 43 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Fon da şirketlerin yönetimlerini oluşturdu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

Aslında o dönemde 3 aylık atama yapılmıştı. Sonradan süre dolunca Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği yeni bir kararla TMSF'nin kayyumluğunu devam ettirdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’

(43 şirketten 8'i hakkında yeniden kayyum atama kararı verilmedi. Toplam 36 şirkette TMSF'nin kayyumluk görevine devam etmesine karar verildi.)

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