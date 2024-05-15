Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
07:23
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden yeni bir komplo daha devreye sokuluyor! ‘Hedef Cumhur İttifakı’
Yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Suç örgütün 2 numaralı ismi olan Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçması sonrası 3 emniyet mensubu gözaltına alınıp evlerinde arama yapılmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üzerinden devlete kurulmak istenen kumpası anlatan bir yazı kaleme aldı. Güngör: "Meselenin emniyet-yargı ayağında enteresan gelişmeler yaşanırken, finans bacağı da hareketli" dedi.