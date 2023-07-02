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Haberler Galeri AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: "Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz"
Giriş Tarihi: 02.07.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 09:04

AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: "Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz"

Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde geçen ay akıl almaz bir olay yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, bir program için gittiği merkezde, öğrenciler üzerinden Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını dışa vurdu. İddialara göre üniversite öğrencilerinin yanına yaklaşan Hakim Hüseyin Mecek, "Nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" diye sordu. 'Evet' yanıtını alan hakim, bu kez, "Tayyipçi misiniz yoksa?" dedi. Yine 'Evet' yanıtını alınca, "Allah sizi onunla haşr etsin, Artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra, gençlerden birinin Kartal İmam Hatip Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü öğrenince öfkelendi ve "Bir de Galatasaray'dasın. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın değerini düşürüyorsun" dedi.

Halit TURAN
AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz ay Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg Yerleşkesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesine katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada araya giren Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi.

AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz

Gençlerin evet yanıtı sonrasında Mecek "Tayyipci misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşr etsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra Yunus G.'ye nerede okuduğunu sordu. Yunus G.'nin "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını vermesi üzerine "Bir de Galatasaray Üniversitesinde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.

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AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz

"SENİ BIÇAKLARIM, PARÇA PARÇA EDERİM"

Bunun üzerine Yunus G. "beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Hüseyin Mecek, "seni bıçaklarım, seni parça parça ederim" diyerek tehditlere başladı. Arkadaşlarıyla oturan Yunus G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen arkadaşlarının araya girmesiyle kurtulan genç şoka uğradı. Batman Hakimi olarak görev yaptığı daha sonrada Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında Yunus G. hazırladığı dilekçe ile şikayetçi oldu.

AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz

"8 ARKADAŞIM OLAYA TANIK OLDU"

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olduğunu, aynı zamanda Belçika'da Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında ULB üniversitesinde siyaset bilimi alanında eğitimime devam ettiğini belirten Yunus G., Anayasa Mahkemesi raportörü olan ve Strazburg'da Diyanet otelinde konaklayan Hüseyin Mecek tarafından sözlü hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya uğradığını belirten şikayet dilekçesi hazırladı.

AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz

Yunus G. dilekçesinde "Hüseyin Mecek, otelin ortak alanında arkadaşımla konuştuğum sırada sohbetimize dışarıdan dahil oldu. "Tayyipçi misiniz yoksa?" dedi. "Evet" yanıtı verince, aşağılar bir üslupla "Allah sizi onunla haşr etsin, artık cehennemine mi alır cennetine mi ben bilmem"ifadesini kullandı. Ardından hangi üniversite ve liseden olduğumuzu sordu. Kendisine "Kartal İmam Hatip" ve "Galatasaray Üniversitesi" yanıtı vermem üzerine gülmeye, aşağılamaya ve hakaret etmeye başladı. "Bir de Galatasaray'da okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor." ifadelerini kullandı. 8 kişi otururken üzerime yürüdü. Beni darp etmesi arkadaşların araya girmesiyle önlenebildi.

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