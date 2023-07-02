Giriş Tarihi: 02.07.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 09:04

AYM raportöründen Erdoğan düşmanlığı: "Tayyipçi misiniz yoksa? Nasıl desteklersiniz"

Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde geçen ay akıl almaz bir olay yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, bir program için gittiği merkezde, öğrenciler üzerinden Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını dışa vurdu. İddialara göre üniversite öğrencilerinin yanına yaklaşan Hakim Hüseyin Mecek, "Nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" diye sordu. 'Evet' yanıtını alan hakim, bu kez, "Tayyipçi misiniz yoksa?" dedi. Yine 'Evet' yanıtını alınca, "Allah sizi onunla haşr etsin, Artık cehennemine mi, yoksa cennetine mi ben bilmem" dedikten sonra, gençlerden birinin Kartal İmam Hatip Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü öğrenince öfkelendi ve "Bir de Galatasaray'dasın. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın değerini düşürüyorsun" dedi.