AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay için 'hak ihlali' kararı vermişti. Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin TİP milletvekili Atalay'ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti. AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Yargıtay'ın ve alt derece mahkemesinin de milletvekilliği konusunda aldığı kararların net olduğu bilinirken, AYM 'hak ihlali' kararıyla hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemeleri yok saymaya çalıştı. İşte detaylar…