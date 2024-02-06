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Haberler Galeri AYM’den DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden "hak ihlali" kararı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 16:02

AYM’den DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden "hak ihlali" kararı!

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi olan Emrah Yayla hakkında Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Örgütün bombacısı Emrah Yayla'nın cezaevinde aldığı disiplin suçuna itirazıyla başlayan süreçte, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığını, Yayla'nın SEGBİS bağlantısını ise Anayasa Mahkemesine kadar taşıdığı belirlendi. AYM daha önce SEGBİS'in hukuka uygunluğu ile ilgili kendi kararı olmasına rağmen DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla'nın "hakkı ihlal edilmiştir" dedi.

İLKER TURAK
AYM’den DHKP-C’li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden hak ihlali kararı!

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada DHKP/C terör örgütü üyesi olan Emrah Yayla ve Pınar Birçok etkisiz hale getirildi. Saldırıda 3'ü polis memuru olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

AYM’den DHKP-C’li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden hak ihlali kararı!

DHKP-C üyesi Emrah Yayla'nın, Adana'da 2008 yılında hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalandığı, "örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmak, güvenlik güçlerine direnmek, görevli memurlara hakaret" suçlarından toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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AYM’den DHKP-C’li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden hak ihlali kararı!

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan örgütün bombacısı terörist Emrah Yayla hakkında (43), hastaneden dönüşü sırasında yüksek sesle slogan atmak ve ring aracı içindeki kamerayı peçete ile kapatmak nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı.

AYM’den DHKP-C’li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden hak ihlali kararı!

HÜCREYE KOYMA VE 2 AY ZİYARETÇİ KABULÜNDEN YOKSUN BIRAKMA CEZASI VERİLDİ

Bu kapsamda, İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca 11 Kasım 2016 tarihinde Yayla hakkında ring aracı içindeki kamerayı kapatması nedeniyle 5 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına, hastanedeki tedavisinin bitiminden sonra yüksek sesle slogan attığı gerekçesiyle de gereksiz yere marş söyleme veya slogan atma disiplin suçundan 2 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasına karar verildi.

AYM’den DHKP-C’li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden hak ihlali kararı!

DİSİPLİN CEZALARI KANUNA UYGUN BULUNDU

Disiplin cezasına karşı SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınmasına karşı çıkan Yayla duruşma salonunda bulunmayı talep etti. Yayla'nın bu talebi "Duruşmanın SEGBİS aracılığı ile yapılmasının ceza muhakemesi ilkelerinden yüz yüzelik ilkesine uygun olduğu, bu yönde Anayasa Mahkemesi kararı bulunduğu ve SEGBİS ile yapılan duruşmanın duruşma salonundakinden farklı olmadığı" gerekçesiyle mahkemece reddedildi. Mahkeme, Yayla'nın söz konusu eylemleri hakkında verilen disiplin cezalarını da kanuna uygun buldu.

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