AYM’den DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden "hak ihlali" kararı!

DİSİPLİN CEZALARI KANUNA UYGUN BULUNDU

Disiplin cezasına karşı SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınmasına karşı çıkan Yayla duruşma salonunda bulunmayı talep etti. Yayla'nın bu talebi "Duruşmanın SEGBİS aracılığı ile yapılmasının ceza muhakemesi ilkelerinden yüz yüzelik ilkesine uygun olduğu, bu yönde Anayasa Mahkemesi kararı bulunduğu ve SEGBİS ile yapılan duruşmanın duruşma salonundakinden farklı olmadığı" gerekçesiyle mahkemece reddedildi. Mahkeme, Yayla'nın söz konusu eylemleri hakkında verilen disiplin cezalarını da kanuna uygun buldu.