Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
16:02
AYM’den DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında şoke eden "hak ihlali" kararı!
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi olan Emrah Yayla hakkında Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Örgütün bombacısı Emrah Yayla'nın cezaevinde aldığı disiplin suçuna itirazıyla başlayan süreçte, duruşmaya SEGBİS ile bağlandığını, Yayla'nın SEGBİS bağlantısını ise Anayasa Mahkemesine kadar taşıdığı belirlendi. AYM daha önce SEGBİS'in hukuka uygunluğu ile ilgili kendi kararı olmasına rağmen DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla'nın "hakkı ihlal edilmiştir" dedi.