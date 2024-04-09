Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 9. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bahar bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Salı Show TV yayın akışı ve tüm detaylar…