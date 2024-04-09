Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
13:46
Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı
Show TV ekranlarının MF Yapım imzalı dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yapım, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi 9 Nisan 2024 Salı Show TV yayın akışında özel bölümü ile yer aldı. Bu noktada Bahar yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündeme geldi. İzleyiciler Show TV yayın akışı Salı listesini yakın takibe aldı. Peki, Bahar bugün neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?