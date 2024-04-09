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Haberler Galeri Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:46

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının MF Yapım imzalı dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yapım, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi 9 Nisan 2024 Salı Show TV yayın akışında özel bölümü ile yer aldı. Bu noktada Bahar yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündeme geldi. İzleyiciler Show TV yayın akışı Salı listesini yakın takibe aldı. Peki, Bahar bugün neden yok, 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. 9. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bahar bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Salı Show TV yayın akışı ve tüm detaylar…

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Salı günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı listesine göre Bahar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Dizi saatinde özel bölüm yayına verilecek.

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Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bayram süresince çekimlere ara veriliyor olması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili olması sebebiyle Bahar dizisi de bir hafta ara verdi.

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR 9. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar yeni bölüm tarihi Show TV tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre medikal, komedi ve dram türündeki dizi, 16 Nisan 2024 Salı akşamı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI | 9 NİSAN 2024 SALI

07:15 Güzel Günler

10:30 Sultan

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar (Özel Bölüm)

23:15 Sandık Kokusu (Tekrar)

02:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

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