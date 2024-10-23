Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" şeklindeki tarihi çıkışı karşısında siyasetin aktörlerinin verdiği tepkiler, bize geleceğe dair çok şey söylüyor.

