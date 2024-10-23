Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
06:49
Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun gelsin, TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın." şeklinde dikkat çeken bir çıkışa imza attı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin ses getiren açıklamalarını kaleme aldı. Siyasetin aktörlerinin verdiği tepkilerin, geleceğe dair çok şey söylediğini belirten Altınok, "Bahçeli herkesi pozisyonunu açık etmek durumunda bıraktı." dedi.