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Haberler Galeri Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor
Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 06:49

Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun gelsin, TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın." şeklinde dikkat çeken bir çıkışa imza attı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin ses getiren açıklamalarını kaleme aldı. Siyasetin aktörlerinin verdiği tepkilerin, geleceğe dair çok şey söylediğini belirten Altınok, "Bahçeli herkesi pozisyonunu açık etmek durumunda bıraktı." dedi.

MELİH ALTINOK
Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugün kaleme aldığı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Devlet Bahçeli'nin, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum: Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun gelsin, TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" şeklindeki tarihi çıkışı karşısında siyasetin aktörlerinin verdiği tepkiler, bize geleceğe dair çok şey söylüyor.

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Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

Bahçeli herkesi pozisyonunu açık etmek durumunda bıraktı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

Ana muhalefet lideri Özgür Özel de Bahçeli'ye destek verdi:
"El yükseltiyorum Devlet Bey, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen bütün Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım."

Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı: Siyasilerin verdiği tepkiler geleceğe dair çok şey söylüyor

Artık belediye başkanından ziyade açıkça ana muhalefet lideri gibi yeni dönem siyasetinden falan bahseden İmamoğlu ise henüz pozisyonunu belirleyememiş olmalı ki, dün ortaya karışık yapıyordu.

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