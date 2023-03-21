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Haberler Galeri Bahçeli'den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler
Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:34

Bahçeli'den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 21 Mart Dünya Nevruz Günü' nedeniyle yayınladığı mesajında CHP-HDP buluşması ve HDP etkinliğinde atılan PKK sloganlarına sert tepki gösterdi. "CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi, hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. " ifadelerini kullanan Bahçeli, "Nevruz'u, şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenler, zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklardan başkası değildir." dedi.

Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin, ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi, hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

Bahçeli, Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, son bir asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel ve taşkınların, milleti sarstığını ve acıya boğduğunu anımsattı. Türk milletinin, karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri hep birlikte aşma iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeyde sergilediğini belirten Bahçeli, "bugüne istikrar, yarına huzur" telakkisinin, "hep birlikte başarma" kararlılığıyla taban ve temel bulduğunu, "milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşama" tercihinin, kahraman ecdadın ve şanlı tarihin ihmal ve inkar edemeyeceği kutsal bir emaneti olarak maşeri vicdana yerleştiğini dile getirdi.

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Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

Devlet Bahçeli, felaketlerin derin yaralarını sarmak, kayıpların ızdırap veren izlerini silmek amacıyla "yeni yüzyılda yeni bir hayat ve Türkiye'yi hep birlikte kurma" seferberliğinin, bütün imkanlar eşliğinde harekete geçtiğini, bu süreçte devletin milletiyle el ele verdiğini, "her şeyden önce Türkiye" ahlak ve erdeminin öne çıktığını, öncü ve önder bir boyut kazandığını ifade etti.

Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

Türkiye ve Türk milletinin sevdalarının burçları olduğunu, "önce ülkem ve milletim" kavrayışının hayata, hadiselere ve siyasete bakışlarının ana fikri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim nazarımızda 85 milyon Türk vatandaşımız, büyük Türkiye'nin şah damarı, şahbaz dimağıdır. Ülkemiz hiçbir soruna, hiçbir ayak bağına, hiçbir dayatmaya kuşkusuz boyun eğmeyecektir. Yıkıntılar arasından güvenli, dayanıklı, insanca yaşama müzahir konutlar, bir yıl içinde hak sahiplerine, inşaları tamamlanarak mutlaka teslim edilecektir. Bu taahhüt, cumhurun bizzat ulaşacağı hedefidir. Kardeşliğimizin ikram ve itibarı, ağır meselelerin üstesinden gelmek için yegane güç kaynağımızdır.

Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

Baharı karşıladığımız bu seneki Nevruz Günü'nde kalplerimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz buruk olsa da Türkiye'yi yeni baştan ihya ve imar etme gayemiz, tıpkı demir dağları eriten tarihi irade kadar kudret ve kuvvet içermektedir."

Nevruz'un, asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adı olduğunu anımsatan Bahçeli, bugünkü sıkıntılı günlerde Nevruz'un gerçek mana ve mesajına çok ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"NEVRUZ GERÇEKTEN KÖKLÜ BİR KUCAKLAŞMA FIRSATIDIR"

Bahçeli, yalnızca bir mevsim döngüsü olarak yorumlamanın yetersiz kalacağı Nevruz Bayramı'nın, aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsali olduğunu vurguladı.

Bu kutlu günün, ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını, tazelenmiş umutlarla, tırmanmış heyecanlarla geleceğin kavranmasını vaaz ve vadettiğini dile getiren Bahçeli, Nevruz'u, "bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımı" olarak niteledi.

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