Bahçeli’den CHP-HDP toplantısına tepki:14 Mayıs’ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye edilecekler

Baharı karşıladığımız bu seneki Nevruz Günü'nde kalplerimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz buruk olsa da Türkiye'yi yeni baştan ihya ve imar etme gayemiz, tıpkı demir dağları eriten tarihi irade kadar kudret ve kuvvet içermektedir."

Nevruz'un, asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adı olduğunu anımsatan Bahçeli, bugünkü sıkıntılı günlerde Nevruz'un gerçek mana ve mesajına çok ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

"NEVRUZ GERÇEKTEN KÖKLÜ BİR KUCAKLAŞMA FIRSATIDIR"

Bahçeli, yalnızca bir mevsim döngüsü olarak yorumlamanın yetersiz kalacağı Nevruz Bayramı'nın, aynı zamanda bolluk ve bereketin, dostluk ve kardeşliğin, kaynaşma ve kucaklaşmanın da timsali olduğunu vurguladı.

Bu kutlu günün, ataletin, yılgınlığın, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını, tazelenmiş umutlarla, tırmanmış heyecanlarla geleceğin kavranmasını vaaz ve vadettiğini dile getiren Bahçeli, Nevruz'u, "bir diriliş anısı, bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığı, yeni bir güne yürüyüş adımı" olarak niteledi.