Giriş Tarihi: 05.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
17:30
Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Utanç duyulacak bir ilkelliktir
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından UEFA'nın skandal kararına tepki gösterdi. Bahçeli, "UEFA'nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır." ifadelerini kullandı.