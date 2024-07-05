Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Utanç duyulacak bir ilkelliktir

UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır.