Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

"Henüz bir isim bulunmadı ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde grupta yaptığı ve herkesi şoke eden "son çıkışı" öyle etkili oldu ki, sadece konvansiyonel veya sosyal medyanın değil siyasi partilerin de gündemini altüst etti. Parti genel başkanları, siyasi aktörler o çıkışı değerlendirmekte ve cevap vermekte zorlandı. Kimse görmezden gelemedi. Aynı şey küresel güç merkezleri için de geçerli. Eminim onlar da ellerindeki bir kartın alınacağı kaygısıyla süreci yakından izledi ve izleyecek. Peki Bahçeli'nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var.