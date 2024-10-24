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Haberler Galeri Bahçeli'nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:13

Bahçeli'nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün kaleme aldığı köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının bu kadar etkili olmasının görünür iki nedeni olduğunu ifade etti. Övür, "Biri çevremizi kuşatan küresel tehdidin sınırlarımıza dayanması, diğeri de 40 yıldır ağır bedeller ödeten ve kangrene dönüşen bir meseleye, beklenmedik bir şekilde milliyetçi bir liderin "siyaset üreterek" cevap vermesi." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

"Henüz bir isim bulunmadı ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde grupta yaptığı ve herkesi şoke eden "son çıkışı" öyle etkili oldu ki, sadece konvansiyonel veya sosyal medyanın değil siyasi partilerin de gündemini altüst etti. Parti genel başkanları, siyasi aktörler o çıkışı değerlendirmekte ve cevap vermekte zorlandı. Kimse görmezden gelemedi. Aynı şey küresel güç merkezleri için de geçerli. Eminim onlar da ellerindeki bir kartın alınacağı kaygısıyla süreci yakından izledi ve izleyecek. Peki Bahçeli'nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var.

Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

Biri çevremizi kuşatan küresel tehdidin sınırlarımıza dayanması, diğeri de 40 yıldır ağır bedeller ödeten ve kangrene dönüşen bir meseleye, beklenmedik bir şekilde milliyetçi bir liderin "siyaset üreterek" cevap vermesi. Devlet Bey'in çıkışını sarsıcı yapan tam da bu... Bu yüzden hazırlıksız birçok siyasetçinin dili dolanmaya başladı. O çıkışın durup dururken olmadığı, tarihi bir sorumlulukla yapıldığı çok açıktı.

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Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

VAKİT BU VAKİTTİR

Konuşmasının girişinde ne yapmak istediğinin işaretini Bahçeli şu sözlerle verdi:
"Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamıyla kırılacaktır.
Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak netlikte konuşacağım.
Bugün milli birlik ve kardeşlik duygumuzun üzerine gerilmek istenen yabancı menşeli örtüyü kaldıracağım. Alışıldık söylem kalıplarından az da olsa taşmanın vakti geldiyse, o vakit bu vakittir."

Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

Gelen vaktin ne olduğunu da lafı dolandırmadan açık ve net söyledi:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum...

Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bahçeli’nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın."

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