Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
09:13
Bahçeli'nin çıkışı neden bu kadar etkili oldu? Görünür iki nedeni var... - Mahmut Övür yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün kaleme aldığı köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının bu kadar etkili olmasının görünür iki nedeni olduğunu ifade etti. Övür, "Biri çevremizi kuşatan küresel tehdidin sınırlarımıza dayanması, diğeri de 40 yıldır ağır bedeller ödeten ve kangrene dönüşen bir meseleye, beklenmedik bir şekilde milliyetçi bir liderin "siyaset üreterek" cevap vermesi." ifadelerini kullandı.