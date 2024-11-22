Bahçeli’nin ikinci Öcalan çıkışı: Karanlık oyunlara karşı siyasi hayatının en büyük riski...

"50 yıldır mücadele ediyoruz, silah bırakmayız."

Muhatap cephesinde sert çıkan da vardı, "Bekleyelim görelim" diyen de. Henüz bir netlik yok. Bunun nedeni de ABD ve faşist İsrail yönetiminin bölgedeki emperyalist hesapları için PKK ve YPG'yi bir aparat olarak kullanmak istemeleri. Son 10 yılda PKK'ya ciddi silah ve para yardımı yaptılar.

Oysa bu hazırlığın nasıl kanlı bir tuzak olduğunu, bölgedeki bütün siyasi aktörler ve halklar hem 100 yıl önceden hem de son 30 yılda Irak, Suriye ve Gazze'de dökülen kanlardan, katledilen milyonlardan biliyor. Bu güçler yakın tarihin hiçbir döneminde kardeşlik hukukunun, barışın hayata geçirilmesine destek vermedi, tam aksine bütün çözüm adımlarını onlar sabote etti. Bu gerçeği sık sık dile getiren isimlerin başında da Öcalan geliyor.

MHP Lideri Bahçeli son grup konuşmasında tam da bu noktaya dikkat çekerek yeni bir çıkış yaptı: "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK, Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım."

