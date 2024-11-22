Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
07:56
Bahçeli'nin ikinci Öcalan çıkışı: Karanlık oyunlara karşı siyasi hayatının en büyük riski...
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlat Bahçeli'nin İmralı çıkışını değerlendirdi. "1 Ekim'de başlattığı 'el uzatma' ve Öcalan çağrısı, bütün saldırılara rağmen güncelliğini koruyor" diyen Mahmut Övür, MHP liderinin karanlık oyunlara karşı siyasi hayatının en büyük riskine girdiğini ifade etti. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı...