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Haberler Galeri Bakan Akar'dan PKK/YPG'yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 06:58

Bakan Akar'dan PKK/YPG'yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

Türkiye'nin gururu TCG Anadolu gemisinde buluştuğumuz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sabah.com.tr'ye konuştu. Terörle mücadeleden, 14 Mayıs seçimlerine kadar birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapan Akar "TCG Anadolu gözbebeğimiz, yüz akımız, gururumuz. Cin şişeden çıktı. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da tankımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız" dedi. Terör örgütünün seçimlerden medet umduğunu kaydeden Bakan Akar, PKK/YPG'yi cesaretlendirenlere de sert tepki göstererek, "Ne yaparsanız yapın bunları gömmekte azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesindeki stratejik gücünü vurgulayan Akar "Türkiye olmadan herhangi bir şekilde Orta Doğu'da, Akdeniz'de Trakya'da keza Balkanlarda, Kafkasya'da bir problem çözemezsiniz." diye konuştu.

SABAH
Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TCG Anadolu'da buluştuğumuzda gurur ve heyecan doluydu. Siyasetçi sorumluluğu ile askeri ciddiyeti birleştirmişti. Kendinden emin ve enerjikti. Karşımda hem muzaffer bir komutanın heyecanı hem de vizyoner bir siyasetçinin derin ufku vardı. Hiçbir detayı atlamadı. Sözünü de sakınmadı.

Akar şunları anlattı:

Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

TÜRKİYE'Yİ GÖRMEDEN PROBLEM ÇÖZEMEZSİNİZ

Gururla söylüyorum, Türkiye gerçekten dünyada bölgesinde büyük ve güçlü bir ülke. Kişilikli ve kimlikli politikalarla Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi adımlar atıldı ve uluslararası ilişkilerde Türkiye artık özne hâline geldi. Türkiye olmadan herhangi bir şekilde Orta Doğu'da, Akdeniz'de Trakya'da keza Balkanlarda, Kafkasya'da bir problem çözemezsiniz.
Yedi iklim, üç kıtaya istikrarı, barışı, huzuru getirmiş atalarımızdan ilham alıyoruz. Şu anda Türkiye'nin Asya'da, Afrika'da çok ciddi bir etkisi, işleri, projeleri var.

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Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BİZİ YAVAŞLATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bizim güvenliğimize ilişkin tehditler var. Gizli ambargolardan tutun da ekonomideki faaliyetlere kadar. Bunlar bir tarafa, bize direkt ve somut tehdit PKK. Terör tehdidi var. Bu hani vekalet savaşları diyorlar ya, bu o işte. Türkiye'nin karşısına çıkmadan, Türkiye ile yüz yüze gelmeden göz göze herhangi bir mücadeleye girmeksizin birtakım unsurları örgütleyip PKK yapıp, bizi yavaşlatıyor, durdurmaya çalışıyor. Ne zamandan beri? Kırk yıldan beri. Şimdi artık burada bizim stratejimiz değişti. Bu manada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları arttı. Bunu da yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kırk yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan aziz milletimizi kurtarmakta kararlıyız.

Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

ARAMIZA FİTNE SOKMAYA GÜÇLERİ YETMEYECEK

Yapacağımız şey gayet basit, terörü kaynağında yok etmek. Şimdi teröristler Irak'ın kuzeyine gittiler. Operasyon bitti, öyle bir şey yok. Terörist neredeyse hedefimiz orası ve tek hedefimiz teröristler. Bazen alçaklar bizim teröristle yaptığımız mücadeleyi sanki etnik, dini, mezhepsel gruplara karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizim inancımız, tarihimiz, kültürümüz, değerler sistemimiz insanların etnik, dini, mezhepsel rengi ile uğraşmayı men eder. Kürtler bizim kardeşimizdir. Yüzyıllarca biz beraber yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bu Cumhuriyet'i beraber kurduk ve şehitliklerde de beraber yatıyoruz.

Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

İNŞALLAH ONLARIN SONUNU GETİRECEĞİZ

Bizim yaptığımız hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bütün komşularımızın, hudutlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıyız. Fakat diğer taraftan da onlara şunu söylüyoruz, "Burada bizim yapmakta olduğumuz faaliyetleri görün. Bizim yapmakta olduğumuz faaliyet 85 milyonun güvenliği ve topraklarımızın güvenliği. Biz buna çalışıyoruz. Şimdi teröristler geliyor, vatandaşımıza saldırıyor, hudutlarımızı tehdit ediyor. Sizin topraklarınızda bunlar. 'Onları etkisiz hale getirmeye gücümüz yok' o zaman karışmayın diyoruz. Biz bunu bitireceğiz. Ve şimdi inşallah artan bir şiddet, artan bir tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelemiz devam ediyor. İnşallah onların sonunu getireceğiz.

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