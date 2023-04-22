Bakan Akar’dan PKK/YPG’yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BİZİ YAVAŞLATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bizim güvenliğimize ilişkin tehditler var. Gizli ambargolardan tutun da ekonomideki faaliyetlere kadar. Bunlar bir tarafa, bize direkt ve somut tehdit PKK. Terör tehdidi var. Bu hani vekalet savaşları diyorlar ya, bu o işte. Türkiye'nin karşısına çıkmadan, Türkiye ile yüz yüze gelmeden göz göze herhangi bir mücadeleye girmeksizin birtakım unsurları örgütleyip PKK yapıp, bizi yavaşlatıyor, durdurmaya çalışıyor. Ne zamandan beri? Kırk yıldan beri. Şimdi artık burada bizim stratejimiz değişti. Bu manada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları arttı. Bunu da yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kırk yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan aziz milletimizi kurtarmakta kararlıyız.