Giriş Tarihi: 22.04.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
06:58
Bakan Akar'dan PKK/YPG'yi cesaretlendirenlere çok sert tepki: Ne yaparsanız yapın, bunları gömeceğiz!
Türkiye'nin gururu TCG Anadolu gemisinde buluştuğumuz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sabah.com.tr'ye konuştu. Terörle mücadeleden, 14 Mayıs seçimlerine kadar birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapan Akar "TCG Anadolu gözbebeğimiz, yüz akımız, gururumuz. Cin şişeden çıktı. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da tankımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız" dedi. Terör örgütünün seçimlerden medet umduğunu kaydeden Bakan Akar, PKK/YPG'yi cesaretlendirenlere de sert tepki göstererek, "Ne yaparsanız yapın bunları gömmekte azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesindeki stratejik gücünü vurgulayan Akar "Türkiye olmadan herhangi bir şekilde Orta Doğu'da, Akdeniz'de Trakya'da keza Balkanlarda, Kafkasya'da bir problem çözemezsiniz." diye konuştu.