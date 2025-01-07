Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:18
Bakan Göktaş’tan ‘Aile Yılı’ açıklaması: Müjdelerimiz olacak! Detaylar için o tarihi işaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Aile Yılı"nda, vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdelerin olacağını belirten Bakan Göktaş, detayların 13 Ocak'ta açıklanacağını ifade etti.