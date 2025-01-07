Bakan Göktaş’tan ‘Aile Yılı’ açıklaması: Müjdelerimiz olacak! Detaylar için o tarihi işaret etti

"AİLE BİREYLERİNİN HUZURNU SAĞLAMAK GELECEĞİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türk milletinin aile konusuna özel hassasiyeti olduğunu belirten Göktaş, "Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak, geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor" diye konuştu.