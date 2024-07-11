Giriş Tarihi: 11.07.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
17:54
Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! "Kilit" Kasım'da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek
Başkan Erdoğan ile birlikte NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesinde tüm muhataplarına Suriye'de ve Irak Kuzeyinde herhangi bir PKK/PYD bağlantılı devlet oluşumlarına Türkiye olarak asla izin vermeyeceklerini bir kez daha kararlılıkla vurguladıklarını belirten Bakan Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit" harekatının tamamlanacağı tarihi de ilk kez SABAH'a açıkladı. İşte detaylar...