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Haberler Galeri Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! "Kilit" Kasım'da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek
Giriş Tarihi: 11.07.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 17:54

Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! "Kilit" Kasım'da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

Başkan Erdoğan ile birlikte NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesinde tüm muhataplarına Suriye'de ve Irak Kuzeyinde herhangi bir PKK/PYD bağlantılı devlet oluşumlarına Türkiye olarak asla izin vermeyeceklerini bir kez daha kararlılıkla vurguladıklarını belirten Bakan Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit" harekatının tamamlanacağı tarihi de ilk kez SABAH'a açıkladı. İşte detaylar...

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! Kilit Kasım’da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da gitti.

Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! Kilit Kasım’da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! Kilit Kasım’da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

"TERÖRİSTAN'A İZİN YOK"

NATO zirvesindeki ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmeler de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir terör devletine asla izin vermeyeceklerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini belirtti.

Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! Kilit Kasım’da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

Güler, "Orada PKK/PYD bağlantılı bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bunu zaten daha öncede defalarca dile getirmiştik. Burada bir kez daha bunu muhataplarımıza ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti Teröristana asla geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün NATO toplantı da bunu vurguladı" dedi.

Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! Kilit Kasım’da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

"KİLİT KASIM'DA KAPANIYOR"

Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatının aşaması ve ne zaman tamamlanacağıyla ilgili ilk kez SABAH'a konuşan Güler, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatını Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz. PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerindeyiz. Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık.

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