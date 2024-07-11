Bakan Güler, ABD’de SABAH’a konuştu! "Kilit" Kasım'da kapanıyor: Suriye ile Kandil’in bağı kesilecek

"KİLİT KASIM'DA KAPANIYOR"

Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatının aşaması ve ne zaman tamamlanacağıyla ilgili ilk kez SABAH'a konuşan Güler, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatını Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz. PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerindeyiz. Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık.

