Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

"TSK VE MSB, DEVLETİN BEKASI İÇİN TÜM FAALİYETLERİNİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Güler, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Güler, emeklisinden muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ailesinin tüm seçkin personelinin yeni yılını kutladı.

Güler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'ün de bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olduğunu vurguladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve tarihin en büyük felaketlerinden biri olan büyük depremlerin asil millete çok derin acılar yaşattığını belirten Güler, depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.