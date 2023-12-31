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Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:11

Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajında terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. TSK'nın düzenlediği başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütünün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğine dikkat çeken Bakan Güler, "Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir." dedi.

AA
Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuran Kahraman Mehmetçik sayesinde PKK'nın hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini belirterek, "Teröristler yok oluncaya kadar operasyonlar devam edecek" dedi. İşte detaylar...

Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

"TSK VE MSB, DEVLETİN BEKASI İÇİN TÜM FAALİYETLERİNİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Güler, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Güler, emeklisinden muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ailesinin tüm seçkin personelinin yeni yılını kutladı.

Güler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'ün de bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olduğunu vurguladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve tarihin en büyük felaketlerinden biri olan büyük depremlerin asil millete çok derin acılar yaşattığını belirten Güler, depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

Yaşar Güler, ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), bugün de hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarına devletin tüm kurum ve kuruluşları ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde üstün bir gayretle aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bakan Güler, böylesine zorlu bir yılda, MSB ve TSK'nın devletin bekası, ülkenin ve asil milletin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutların, yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunduğunu, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini aktaran Güler, hudutları namusu bilen Mehmetçiğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getireceğini vurguladı.

Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLMİŞTİR"

Bakan Güler mesajında, "Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede ise kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir." ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı bölgesinde 22 Aralık'ta, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde ise 23 Aralık'ta çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladın şehadet makamına ulaştığını ifade eden Güler, şehit silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine ve asil millete başsağlığı diledi.

Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden, aziz vatanın mukaddes savunucuları kahraman şehitlerin, şanlı tarihin en müstesna köşesinde yerlerini aldığını vurgulayan Güler, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını, onların emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacaklarını, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceklerini belirtti.

Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

"HİÇBİR TERÖRİST, KAHRAMAN MEHMETÇİĞİN ÇELİK YUMRUĞU ALTINDA EZİLMEKTEN KURTULAMAYACAKTIR"

Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin göz yaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir."

"HAK VE MENFAATLERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakan Güler, terörle mücadelenin yanı sıra, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."

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