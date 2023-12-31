Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

"HİÇBİR TERÖRİST, KAHRAMAN MEHMETÇİĞİN ÇELİK YUMRUĞU ALTINDA EZİLMEKTEN KURTULAMAYACAKTIR"
Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin göz yaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir."
"HAK VE MENFAATLERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Güler, terörle mücadelenin yanı sıra, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."