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Haberler Galeri Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 23:05

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bugün deprem bölgesi Adıyaman'daydı. Kentte 4 bini aşkın konutun temel atma töreni yapıldı. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise deprem konutlarının nerede ve nasıl inşa edileceğininin vatandaşlara sorulacağını dile getirdi. O görüntüleri paylaştı.

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar belli oluyor.

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da yapılacak örnek konutları paylaştı.

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Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

ASRIN FELAKETİNİN YARLARI SARILIYOR

Asrın felaketinde 11 ilimizde yıkıma yol açarken, bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

"HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Kurum şunları da söyledi: Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz.

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