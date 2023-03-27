Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?

"HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Kurum şunları da söyledi: Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz.