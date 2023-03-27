Giriş Tarihi: 27.03.2023 22:51
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
23:05
Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Deprem konutları nerede ve nasıl inşa edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bugün deprem bölgesi Adıyaman'daydı. Kentte 4 bini aşkın konutun temel atma töreni yapıldı. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise deprem konutlarının nerede ve nasıl inşa edileceğininin vatandaşlara sorulacağını dile getirdi. O görüntüleri paylaştı.