Bakan Kurum: İBB Marmara’yı ölüme terk etti

Habere üzülen Bakan Kurum şöyle diyordu:
"O haberde asıl kendileri çamura batmış durumda. Burada bilimsel temeli olan, doğayı korumaya yönelik bir çalışma yapıldı. Açıkçası bilgisiz ve daha önemlisi cahilce yapılmış bir haber bu. Tane tane anlatayım; dip çamuru temizliği TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerimizdeki bilim insanlarıyla birlikte yürütülen bir çalışma. Gidip o bilim insanlarıyla konuşsunlar."
"Şov" iddiasının temelinde, çıkan çamurun tehlikeli olduğu iddiası vardı.