Bakan Kurum: İBB Marmara’yı ölüme terk etti

Körfez'in ve doğal olarak Marmara Denizi'nin nasıl kirletildiği gerçeğini dünya âlem biliyor. Kimse de bugüne kadar temizlemeye kalkmış değil. İlk kez Çevre Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlikte bu projeyi başlattı ve ortaya mucize bir sonuç çıktı. Yıllardır dokunulmayan dip çamuru devasa borularla önce karaya, sonra da uygun bir alana taşındı ve üstü kapatıldı.



