Giriş Tarihi: 17.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
19:28
Bakan Kurum, Malatya’da deprem konutlarını inceledi: Biz buradan elimizi hiç çekmedik
Çere, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. "'Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti." diyerek muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece- gündüz hiç durmadık." ifadelerini kullandı.