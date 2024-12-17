Bakan Kurum, Malatya’da deprem konutlarını inceledi: Biz buradan elimizi hiç çekmedik

"DAHA GÜVENLİ, DAHA GÜZEL BİR GELECEK İSTİYORUZ"

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, depremin ilk anından bu yana tüm ekipler ile birlikte canla başla çalıştıklarını ifade ederek, ''Her işimizi, şehrin ileri gelenleriyle, milletvekilleriyle, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Hepimiz, çocuklarımız için; daha güvenli, daha güzel, daha güçlü bir gelecek istiyoruz. Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken teslim etme motivasyonuyla koşturuyoruz.