Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.