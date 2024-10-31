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Haberler Galeri Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 31.10.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:18

Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi 11 ili yıktı. Depremin vurduğu Osmaniye'de ise konutlar hızla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA
Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için çalışıyor.

Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükselirken, 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

Depremde etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye'de bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının yıl sonunda 5 bin 632'ye yükselmesi öngörülürken, Osmaniye'de 2025 yılı sonunda toplam da 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Devlet daha ne yapsın ki?' diyor Osmaniye'de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!

"SİYASET YAPMAYACAKSIN, VATANDAŞIN YARASINA MERHEM OLACAKSIN"

Osmaniye'de kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hak sahibi Mevlüt Özer, 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin bölgede yaptığı konutların hiçbirinde hafif hasar oluşmadığını belirtti. Konutların sağlamlığının kanıtladığını vurgulayan Özer, "Devletimizin yaptığı her şeye güveniyoruz. Ona inanarak geldik, başımızı buraya soktuk. Geçen hafta deprem olmuş, biz sosyal medyadan öğrendik, hiç hissetmedik" dedi.

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