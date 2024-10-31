Giriş Tarihi: 31.10.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
20:18
Bakan Kurum: Milletimizin her ferdi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi 11 ili yıktı. Depremin vurduğu Osmaniye'de ise konutlar hızla tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.