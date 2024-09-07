Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

MOLOZLAR TAŞINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da İl Müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.