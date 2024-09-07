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Haberler Galeri Bakan Kurum'dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak
Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:24

Bakan Kurum'dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy'de bulunan kaçak yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yıkılmıştı. Yıkımın gerçekleştiği alanın yeniden ağaçlandırılacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak şunları söyledi: Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin" dedi.

DHA
Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

Üsküdar Vaniköy'de 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı.

Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı. Kaçak inşaat için tahrip edilen bölgede Bakanlık ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

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Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

6 YAPI YIKILDI

Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında Öngörünüm Bölgesinde kalan ve imar planında "ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar" lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı tamamlandı. Yıkılan yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu.

Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

BİTKİ ÖRTÜSÜ ESKİ DOKUSUNA KAVUŞTURULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi" içinde bulunan ve yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için de harekete geçti. Bölgede yeniden ağaçlandırma başlatılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Bakan Kurum’dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak

MOLOZLAR TAŞINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da İl Müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.

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