Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:24
Bakan Kurum'dan Vaniköy açıklaması: Bölge yeniden ağaçlandırılacak
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy'de bulunan kaçak yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yıkılmıştı. Yıkımın gerçekleştiği alanın yeniden ağaçlandırılacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak şunları söyledi: Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin" dedi.