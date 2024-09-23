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Haberler Galeri Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:06

Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

Türkiye, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için çalışmalara başladı. Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılıyor.

Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ DE HÜKÜMETİMİZ DE ÇOK GÜÇLÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

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Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

Bakan Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı: Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun."

Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

60 BİN KÖY EVİNİN İHALESİ YAPILDI
Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, "Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek" dedi.

Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız

"YENİ KÖYLER İNŞA EDİYORUZ"

Genel Müdür Oral, köy evleri projelerinde mahremiyete özen göstermek için balkon cephelerinin birbirine bakmaması gibi ayrıntılara da dikkat ettiklerini anlattı. Oral, konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: Yeni köyler ve konutlar inşa ediyoruz. Bakanlığımızın geliştirdiği 6 farklı tipte köy evi mevcut. Hem yörenin coğrafi özelliklerine hem de talep durumlarına dikkat ederek uygun olan köy evi tipini seçiyoruz ve bunların inşasına başlıyoruz. Yaptığımız köy evlerinde kaliteye, mahremiyete özellikle önem gösteriyoruz. Köy konutlarımız depreme dayanıklı ve ısı yalıtımlı olarak inşa edilmektedir. Amacımız, en kısa sürede afetzede kardeşlerimizi huzurlu, mutlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak.

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