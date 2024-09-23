Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
09:06
Bakan Murat Kurum: Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmayacağız
Türkiye, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için çalışmalara başladı. Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.