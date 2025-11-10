Bakan Tunç SABAH’a konuştu! Demirtaş kararı mahkeme takdirinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da katıldığı Yargı Teşkilatı toplantısında SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, AİHM tarafından Selahattin Demirtaş tarafından verilen hak ihlali kararının benzerlerinin daha önce de verildiğini belirtti. Tunç, tahliyeye yönelik, "Bu karar mahkemeye ulaştığında mahkeme değerlendirmesini yapacak. Demirtaş şu anda hükümözlü. Mahkeme bütün boyutlarıyla kararı inceleyecek. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi terör propagandasından 4 yıl 8 ay Terör örgütü propagandası suçundan ceza verilmişti. 31 Ekim 2019'a kadar bu cezası infaz edildi. Kobani'den 20 Eylül 2019'da tutuklama verilmişti. Tamamen yargı süreçleriyle ilgili bir konu" diye konuştu.