Bakan Tunç SABAH’a konuştu! Demirtaş kararı mahkeme takdirinde

İmamoğlu'na yönelik yürütülen casusluk soruşturmasıyla ilgili Tunç, "Devam eden bir soruşturma var. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz verilerin kopyalanması gündeme gelmiş ve karar idari mahkeme kararıyla da durdurulmuştu. Sonrasında 19 Mart'ta yapılan savcılık açıklamasında İstanbul Senin uygulaması aracılığıyla kişisel verilerin ihlaline yönelik suçlamada var. O ve sonradan ortaya çıkan görüşmeler, savcılık tarafından değerlendirilecek" diye konuştu.

