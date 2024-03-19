Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:40
Bakan Tunç'tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili açıklama yaptı. Eylem Tok ve oğlu T.C'nin ABD makamları tarafından da yargılanabileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı." dedi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında da açıklama yapan Bakan Tunç, 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve yeni görüntülerin incelendiğini ifade etti.