Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

Tunç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir."