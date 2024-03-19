Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Tunç'tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:40

Bakan Tunç'tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili açıklama yaptı. Eylem Tok ve oğlu T.C'nin ABD makamları tarafından da yargılanabileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı." dedi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında da açıklama yapan Bakan Tunç, 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve yeni görüntülerin incelendiğini ifade etti.

Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

"EYLEM TOK'UN ASİSTANI O GECE KAÇMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ"

Bakan Tunç, yaralanan, vefat edenlerin yakınlarının tazminat davası açmaları durumunda tedbir konulabileceğini aktardı, "Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok'un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

"DOSYADA BİR EKSİKLİK YOK"

"Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz." diyen Bakan Tunç, "Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor

Tunç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir."

SON DAKİKA