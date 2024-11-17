Giriş Tarihi: 17.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024
19:25
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun "sürgün" değerlendirmesine sert tepki: Bu arkadaş sağa sola sataşacağına...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakiminin değişmesinin "sürgün edildiği" şeklinde değerlendirilmesine tepki göstererek, "'Bu hakim bizim davamıza bakmasın' diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal. Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım." ifadelerini kullandı.