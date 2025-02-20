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Haberler Galeri Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:35

Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD başkanlarına yönelik soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Terörle bağlantılı 11 belediye başkanının görevden el çektirilmesi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlarına yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını söyleyen Bakan Tunç "Soruşturma dün başlamadı. Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği. Bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algılanabilecek hususlar olur" dedi.

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Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

"DURUP DURURKEN KİMSE GÖREVDEN ALINMIYOR"

Terörle bağlantılı 11 belediye başkanının görevden el çektirilmesi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İÇİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.

Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

"ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN HENÜZ BİR TALEP YOK"

İmralı heyetinin 3'üncü görüşme talebinde bulunmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Dün grup toplantısında gazeteci arkadaşlarımız sordu, üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek.

Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" diye konuştu.

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