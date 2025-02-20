Bakan Tunç’tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek

"DURUP DURURKEN KİMSE GÖREVDEN ALINMIYOR"

Terörle bağlantılı 11 belediye başkanının görevden el çektirilmesi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İÇİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.