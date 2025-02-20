Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:35
Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma devam edecek
Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD başkanlarına yönelik soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Terörle bağlantılı 11 belediye başkanının görevden el çektirilmesi ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor" ifadelerini kullandı.