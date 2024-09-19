Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması! "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek cevapladı

"SİZLERİN SÖZÜNÜ ASLA YERE DÜŞÜRMEDİK"

15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine kurşunlar yağdıran, tanklarla üzerine yürüyen hain FETÖ'ye geçit vermeyen kahramanlarımız var. Göğsünü bu millete, bu devlete siper edenler var. Evet, bu isimsiz kahramanlar, tarihi destanlarla yazan kahramanlar sizlersiniz. Sizlerde vücut bulan şuur, milletimizi ebedi var kılan iradedir, ruhtur. Sizlerin temsil ettiği değer, nesillerden nesillere rehberlik edecek yolumuzu aydınlatacak bir mirastır. Aziz şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Sizlerin sözünü asla yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Bu uğurda, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle ülkemizin huzur ve güvenliği için gece demeden, gündüz demeden, yorulmadan, usanmadan, büyük bir gayretle ve vatan aşkıyla çalışıyoruz" dedi.