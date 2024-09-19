Giriş Tarihi: 19.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
22:23
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması! "Bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek cevapladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.