Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
10:05
Çevre ve Şehircilik'ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ'ye rekor ceza!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müsilaj riskiyle karşı karşıya olan Marmara Denizi ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. Bursa'da denetim yapan ekipler, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza yazıldı.