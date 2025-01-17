Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE KİRLİLİK CEZALARI

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. 6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.



