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Haberler Galeri Çevre ve Şehircilik'ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ'ye rekor ceza!
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 10:05

Çevre ve Şehircilik'ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ'ye rekor ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müsilaj riskiyle karşı karşıya olan Marmara Denizi ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. Bursa'da denetim yapan ekipler, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza yazıldı.

Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.

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Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE KİRLİLİK CEZALARI

Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. 6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

BELEDİYELER İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU TESİSLERİNİ KURMADI
Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı.

Çevre ve Şehircilik’ten Marmara’da müsilaj denetimi: CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’ye rekor ceza!

26 Aralık'ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

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