Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Rumlar 15 Ocak 1950'de adanın Yunanistan'a ilhakı konusunda bir oylama yaptılar. Ancak bu oylama İngiltere ve Türkiye tarafından tanınmadı. Yunanistan, Kıbrıs meselesini 1954'te Birleşmiş Milletler'e götürse de bir başarı sağlayamadı. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas 1955'te EOKA terör örgütünü kurdu ve Ada'daki şiddet eylemleri giderek arttı.