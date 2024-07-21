Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
06:40
Sabah Gazetesi Yazarı Erhan Afyoncu bugünkü yazısında, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerinin yok edilmesinin önüne geçmek için yıllarca harekât için hazırlandı. Barış Harekâtı, çok başarılı bir müşterek çıkarma harekâtıydı. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan sonra ilk defa kendisinin ve soydaşlarının haklarını ülkesinin sınırlarının dışında askeri bir harekâtla güvence altına almıştı" ifadelerini kullandı.