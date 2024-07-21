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Haberler Galeri Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı
Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 06:40

Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Erhan Afyoncu bugünkü yazısında, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerinin yok edilmesinin önüne geçmek için yıllarca harekât için hazırlandı. Barış Harekâtı, çok başarılı bir müşterek çıkarma harekâtıydı. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan sonra ilk defa kendisinin ve soydaşlarının haklarını ülkesinin sınırlarının dışında askeri bir harekâtla güvence altına almıştı" ifadelerini kullandı.

Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Erhan Afyoncu, Kıbrıs Barış Harekâtı'na gidilen sürece ve sonrasına ilişkin yazı kaleme aldı.

Erhan Afyoncu'nun "Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu" başlıklı yazısı şu şekilde:

Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıldönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerinin yok edilmesinin önüne geçmek için yıllarca harekât için hazırlandı. Barış Harekâtı, çok başarılı bir müşterek çıkarma harekâtıydı. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan sonra ilk defa kendisinin ve soydaşlarının haklarını ülkesinin sınırlarının dışında askeri bir harekâtla güvence altına almıştı

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Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan "Enosis", yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için harekete geçtiler. 1947 yılında Yunan parlamentosu adanın ilhakı yönünde bir karar aldı. Adanın kendilerine verilmesi karşılığında ABD ve İngiltere'ye adada bir üs verilebileceğini açıkladılar.

Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

Rumlar 15 Ocak 1950'de adanın Yunanistan'a ilhakı konusunda bir oylama yaptılar. Ancak bu oylama İngiltere ve Türkiye tarafından tanınmadı. Yunanistan, Kıbrıs meselesini 1954'te Birleşmiş Milletler'e götürse de bir başarı sağlayamadı. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas 1955'te EOKA terör örgütünü kurdu ve Ada'daki şiddet eylemleri giderek arttı.

Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklüğü kurtuldu | Erhan Afyoncu yazdı

TÜRKLERİ KATLETMEYE BAŞLADILAR

Kıbrıs meselesi, 1950'lerden itibaren Türk dış politikasının temel konularından biri oldu. Kıbrıs meselesi Türkiye'de milli bir dava olarak ele alındı. Herkes Kıbrıs davasına sahip çıktı. EOKA'nın terör eylemleri neticesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Rumların terör eylemlerine karşılık Kıbrıslı Türkler kendilerini savunmak için 1 Ağustos 1958'de "Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) kurdular.

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