Giriş Tarihi: 31.07.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 22:40

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize ettiğini iddia eden Yarkadaş, yemeğe katılan isimleri de tek tek açıkladı. Yarkadaş, önümüzdeki günlerde CHP'li bir ismin daha "değişim" grubuna katılacağını söyledi. İşte detaylar…