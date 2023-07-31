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Haberler Galeri Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak
Giriş Tarihi: 31.07.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 22:40

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize ettiğini iddia eden Yarkadaş, yemeğe katılan isimleri de tek tek açıkladı. Yarkadaş, önümüzdeki günlerde CHP'li bir ismin daha "değişim" grubuna katılacağını söyledi. İşte detaylar…

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olmuştu.

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

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Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

Seçimlerin ardından CHP'de yaşanan "değişim" tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş bomba bir iddia ortaya attı.

Barış Yarkadaş duyurdu! İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği: O isim de kadroya katılacak

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ DEĞİŞİM YEMEĞİ

Barış Yarkadaş, konuk olduğu programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize ettiğini belirterek, yemeğe katılan isimleri tek tek açıkladı.

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