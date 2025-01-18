Giriş Tarihi: 18.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
12:48
Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi
Türkiye, uluslararası arenada barış diplomasisinin öncüsü olmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki arabuluculuk çalışmaları, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinin çözülmesi, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan arabuluculuk teklifi ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasında üstlenilen kritik rol, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış çabalarındaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.