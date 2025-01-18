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Haberler Galeri Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi
Giriş Tarihi: 18.01.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 12:48

Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

Türkiye, uluslararası arenada barış diplomasisinin öncüsü olmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki arabuluculuk çalışmaları, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinin çözülmesi, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan arabuluculuk teklifi ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasında üstlenilen kritik rol, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış çabalarındaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Muhammed UZUN
Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen diplomatik hamleler, yalnızca krizlerin çözümüne katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye duyulan güveni de artırdı.

Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

BARIŞ KÖPRÜSÜ OLDUK

Uzun yıllardır toprak bütünlüğü ve ticaret konularında çatışma yaşayan Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla barışa kavuştu. Başkan Erdoğan; Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya getirerek, iki ülke arasındaki gerginliği sonlandırmaya yönelik adımlar attı. Kritik görüşmelerde, Türkiye'nin barış diplomasisindeki etkili rolü bir kez daha gözler önüne serildi.

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Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

UZLAŞI İÇİN TARİHİ TEKLİF

Türkiye, Afrika Boynuzu dışında da barış girişimlerini sürdürerek uluslararası arenada yeni sorumluluklar üstlendi. Aralık 2024'te Başkan Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik gerilimi sona erdirmek için arabuluculuk teklifinde bulundu. Türkiye'nin titizlikle yürüttüğü süreç, uluslararası toplum tarafından dikkatle takip edildi.

Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

GÜVENİLİR ORTAK

Güney Kafkasya'da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden çatışma, Türkiye'nin aktif arabuluculuk çabalarıyla farklı bir boyuta taşındı. Ocak 2025'te Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için Türkiye'nin desteğini yineledi. Bu süreçte Türkiye, sadece iki taraf arasında bir denge unsuru değil, aynı zamanda kalıcı barışın tesisinde güvenilir bir ortak olarak öne çıktı.

Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

TÜRKİYE'NİN KRİTİK DİPLOMASİSİ

Türkiye'nin barış diplomasisindeki bir diğer önemli başarısı, Filistin meselesinde oynadığı kritik rolde kendini gösterdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 467 gün boyunca süren soykırımın ardından Gazze'de kalıcı bir ateşkes anlaşması sağlandı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'da yürüttüğü yoğun görüşmeler sonucunda, Filistin için iki devletli çözümün önemi bir kez daha vurgulandı. Ateşkes anlaşması; esir değişimi ve kalıcı barış adına yeni bir dönemin kapılarını araladı.

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