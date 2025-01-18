Barışın mimarı Türkiye: Gazze’den Afrika’ya uzanan diplomasi

GÜVENİLİR ORTAK

Güney Kafkasya'da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden çatışma, Türkiye'nin aktif arabuluculuk çabalarıyla farklı bir boyuta taşındı. Ocak 2025'te Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için Türkiye'nin desteğini yineledi. Bu süreçte Türkiye, sadece iki taraf arasında bir denge unsuru değil, aynı zamanda kalıcı barışın tesisinde güvenilir bir ortak olarak öne çıktı.