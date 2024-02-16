Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
07:23
Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler
31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos artık farklı bir boyuta geçti. İstifaların yaşandığı CHP'de partiden ayrılanlar genel merkezi zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan Samsun mitinginde CHP'nin içine düştüğü rezil durumu, "Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?" sözleriyle anlatmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran CHP'deki krizleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Duran'ın o yazısı…