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Haberler Galeri Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler
Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:23

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos artık farklı bir boyuta geçti. İstifaların yaşandığı CHP'de partiden ayrılanlar genel merkezi zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan Samsun mitinginde CHP'nin içine düştüğü rezil durumu, "Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?" sözleriyle anlatmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran CHP'deki krizleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Duran'ın o yazısı…

BURHANETTİN DURAN
Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire dönüşü uçakta aralarında olduğum gazetecilere verdiği mülakatta Mısır ile ilişkiler ve Gazze krizi öne çıksa da yerel seçimlerle ilgili söyledikleri dikkatten kaçmamalı.

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Mayıs 2023 zaferinin verdiği özgüvenle Erdoğan, partisinin önümüzdeki seçimlerden başarıyla çıkacağından emin.

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Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Muhalefetin dağınıklığını ve CHP içindeki çekişmeyi bir süredir gündem yapan Erdoğan, iddiasında bir adım daha ileri gitti: "31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak."

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Bu cümlelere dün Samsun mitinginde CHP yönetiminin çıkar kavgasına tutuştuğu, program ve projesinin olmadığı argümanını şu şekilde ekledi: "Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?"

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Kuşkusuz 17 seçimde başarılı olan Erdoğan, 18. seçimine de CHP'yi eleştirerek gidiyor. Bunda bir fevkaladelik yok. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde farklı olan CHP'nin bu denli dağınık ve çekişme içinde olması. CHP'nin hizmet, proje ve iktidar olma iddiasından uzak olduğu algısının bu kadar güçlü olması. Bu sebeple CHP yönetiminin "iktidar kavgasından, ekipçiliğinden, liyakatsizliğinden" rahatsız olan CHP seçmeni belki de ilk defa Erdoğan'ın partilerini eleştirisine içten hak veriyordur.

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