Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini işaret etti: Siyaset sahnesinden silinecekler

Kuşkusuz 17 seçimde başarılı olan Erdoğan, 18. seçimine de CHP'yi eleştirerek gidiyor. Bunda bir fevkaladelik yok. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde farklı olan CHP'nin bu denli dağınık ve çekişme içinde olması. CHP'nin hizmet, proje ve iktidar olma iddiasından uzak olduğu algısının bu kadar güçlü olması. Bu sebeple CHP yönetiminin "iktidar kavgasından, ekipçiliğinden, liyakatsizliğinden" rahatsız olan CHP seçmeni belki de ilk defa Erdoğan'ın partilerini eleştirisine içten hak veriyordur.



