Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Sırasıyla önce İstanbul, ardından Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, bugün de İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında İzmirlilere seslenen Başkan Erdoğan 'İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı... SERKAN ACAR EROL EROĞLU UĞUR DEMİREZEN BİLAL KIRKPINAR DR. SADIK DOĞRUER HÜSEYİN AY CEVDET ÇAYIR ADNAN ÖZTEKİN ESAT TANIK MURAT GÖKÇEKAYA SEMA AKINCI TANER ACAR DENİZ DOĞAN GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU MEHMET SADIK TUNÇ EYÜP KAYKAÇ İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU GALİP ATAR SAMİ MOLLAAHMET SALİHA ÖZÇINAR KUTLU CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI SİNAN AKDENİZ AYDIN PEHLİVAN MURAT SARMAN ALİ HADİM AHMET AYDIN ZEYNEL BAKICI AHMET DEMİRKIRAN ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR TARKAN BAKIRLI