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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 16:09

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Sırasıyla önce İstanbul, ardından Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, bugün de İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında İzmirlilere seslenen Başkan Erdoğan "İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı...

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

SERKAN ACAR
ALİAĞA

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları… | Video

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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

EROL EROĞLU
BALÇOVA

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

UĞUR DEMİREZEN
BAYINDIR

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…

BİLAL KIRKPINAR
BAYRAKLI

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