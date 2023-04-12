Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni kaleme aldı. Başkan Erdoğan'ın rakipleriyle arayı gittikçe açtığına dikkat çeken Mehmet Barlas, "Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısı yazısı...