Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladı. Başarılı ve coşkulu bir organizasyon oldu. Programın başında yayınlanan "Türkiye Yüzyılı" barkovizyon gösterisini ve Yücel Arzen'in "Söyle" isimli şarkısını çok başarılı buldum. Erdoğan 3 saate yakın konuştu. Türkiye'nin tüm temel meselelerine değindi. Detaylarına girmeden önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Dünkü konuşmada, yaklaşık 21 yıldır Türkiye'nin her sokağına hizmet götürmüş, her vatandaşın hayatına dokunmuş bir siyasetçinin tecrübesini, özgüvenini ve kararlılığını izledik.