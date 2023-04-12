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Haberler Galeri Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:10

Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni kaleme aldı. Başkan Erdoğan'ın rakipleriyle arayı gittikçe açtığına dikkat çeken Mehmet Barlas, "Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü köşe yazısı yazısı...

MEHMET BARLAS
Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladı. Başarılı ve coşkulu bir organizasyon oldu. Programın başında yayınlanan "Türkiye Yüzyılı" barkovizyon gösterisini ve Yücel Arzen'in "Söyle" isimli şarkısını çok başarılı buldum. Erdoğan 3 saate yakın konuştu. Türkiye'nin tüm temel meselelerine değindi. Detaylarına girmeden önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Dünkü konuşmada, yaklaşık 21 yıldır Türkiye'nin her sokağına hizmet götürmüş, her vatandaşın hayatına dokunmuş bir siyasetçinin tecrübesini, özgüvenini ve kararlılığını izledik.

Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

Erdoğan'ın en yakın rakibi olan Kılıçdaroğlu'nu da geçen hafta bir TV kanalında dinlemiştik. Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını ele geçireceğini, organ mafyasına vergi koyacağını ve bu yöntemlerle Türkiye'ye sıcak para getireceğini iddia ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleriyle arayı gittikçe açıyor. Sadece oy oranlarından bahsetmiyorum. Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor.

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Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

SEÇİMLERE ASRIN FELAKETİ DAMGA VURACAK

14 Mayıs seçimlerine, 11 ilimizde meydana gelen asrın deprem felaketi damgasını vuracak demiştik. Erdoğan'ın konuşmasında da deprem felaketinin yaralarını sarma konusu ön plandaydı. Sadece deprem bölgesinde değil, afet riski yüksek olan bölgelerde alınacak önlemler de madde madde sıralandı. İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerin başında geliyor. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu ne yazık ki aylardır İstanbul'a uğramıyor. İstanbul'u unutmuş kapı kapı dolaşarak Meral Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi PR'ını yapıyor. Hukukçu Ersan Şen'in dediği gibi, İmamoğlu ile Yavaş kamu görevlisi değil mi, istifa etmeden nasıl seçim çalışması yapıyorlar?

Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bir de yeni evleneceklere müjdeler vardı. İki yıl ödemesiz, sıfır faizli, 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi. Cumhurbaşkanı, gençlere sadece evlilik kredisi değil, istihdam konusunda da müjdeli haberler verdi. Kamuda hep tartışılan mülakat sisteminin kaldırılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın kadınlara da erken emeklilik başta olmak üzere birçok güzel haberi vardı

Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, dijital oylama, aileyi koruma, çocuklu kadınlara kısmi çalışma, gençlere vergi muafiyeti, tarımsal üretimin artırılması, dijital dönüşüm, enerji bağımsızlığı gibi önemli konular Erdoğan'ın seçim beyannamesine damgasını vurdu.

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