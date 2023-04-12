Başkan Erdoğan arayı iyice açtı: Seçimleri işte bu anlayışla kazandı - Mehmet Barlas yazdı

Erdoğan'ın en yakın rakibi olan Kılıçdaroğlu'nu da geçen hafta bir TV kanalında dinlemiştik. Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını ele geçireceğini, organ mafyasına vergi koyacağını ve bu yöntemlerle Türkiye'ye sıcak para getireceğini iddia ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleriyle arayı gittikçe açıyor. Sadece oy oranlarından bahsetmiyorum. Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor.