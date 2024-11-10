Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi! "Bize 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyorlar"

"BİZE 'LİBYA'YA NİYE GİDİYORSUNUZ?' DİYE SORUYORLAR"

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.