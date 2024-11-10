Giriş Tarihi: 10.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024
21:38
Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi! "Bize 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyorlar"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.