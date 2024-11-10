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Giriş Tarihi: 10.11.2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:38

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi! "Bize 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyorlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

AA
Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi! Bize ’Libya’ya niye gidiyorsunuz?’ diyorlar

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi! Bize ’Libya’ya niye gidiyorsunuz?’ diyorlar

"BİZE 'LİBYA'YA NİYE GİDİYORSUNUZ?' DİYE SORUYORLAR"

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

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Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi! Bize ’Libya’ya niye gidiyorsunuz?’ diyorlar

"HALA KONUŞUYORLAR..."

Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi! Bize ’Libya’ya niye gidiyorsunuz?’ diyorlar

Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi! Bize ’Libya’ya niye gidiyorsunuz?’ diyorlar

ELÇİLİK KABUL SALONUNDA DA İNCELEMEDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

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