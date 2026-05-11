Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği 'Ekonomik Misyon' ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, bu Misyona Kral Philippe o dönem 'Veliaht Prens' ünvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de 'Prenses' ünvanıyla eşlik etmişti.