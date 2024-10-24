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Haberler Galeri Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler
Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:42

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde temasları sürüyor. BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafı da çekildi.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan ayrıca dün; BRICS Zirvesi kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor! Aile fotoğrafı çekildi: Dikkat çeken kareler
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