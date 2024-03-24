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Haberler Galeri Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart'ta yeniden İstanbul: "Hazırız ve kararlıyız"
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 08:29

Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart'ta yeniden İstanbul: "Hazırız ve kararlıyız"

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan mitingde milyonlarca İstanbulluyla hasret giderecek.

KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart’ta yeniden İstanbul: Hazırız ve kararlıyız

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart’ta yeniden İstanbul: Hazırız ve kararlıyız

Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da seçim mitingi düzenleyecek.

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Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart’ta yeniden İstanbul: Hazırız ve kararlıyız

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde İstanbullularla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart’ta yeniden İstanbul: Hazırız ve kararlıyız

Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı bu büyük etkinlik, AK Parti'nin seçim kampanyasının merkezinde yer alıyor.

Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart’ta yeniden İstanbul: Hazırız ve kararlıyız

İstanbul'da siyasi atmosferi hareketlendirecek bu miting ile AK Parti İstanbul'da gövde gösteri yapacak.

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