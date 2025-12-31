Başkan Erdoğan duyurmuştu: İşte tarihi Uzay Limanı projesi: Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek!

Projeyle, yerli ve milli uzay araçlarının bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi ve fırlatma teknolojilerine yönelik sürdürülebilir, rekabetçi bir sanayi ekosisteminin oluşturulması sağlanacak.

Öte yandan, kritik uzay teknolojilerinde milliliğin sağlanması amacıyla yerli ve milli fırlatma araçları geliştirilecek, AR-GE faaliyetleri ile test süreçleri yürütülecek.

Ayrıca, uzay teknolojilerine yönelik altyapı, alt sistem ve ekipmanlar yerlileştirilecek ve bu alandaki eksiklikler giderilecek. Kurulacak fırlatma merkezi ilerleyen aşamada ticari kullanıma açılarak, özel sektör için de hizmet verecek. Böylece ekonomik kazanç da sağlanacak.

LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) ve GEO (Jeosenkron Dünya Yörüngesi) gibi yerlere ilk etapta milli uydular fırlatılacak, ilerleyen süreçte ise uluslararası müşterilerin uydu fırlatma talepleri karşılanacak.

DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAK

Söz konusu yatırımla, yurt içinde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesinin mümkün hale gelmesi, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosisteminin oluşmasının sağlanması ve roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.