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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:35

Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

Diyarbakır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile miting sonrası görüşen 82 yaşındaki Saliha Gündüz, SABAH'a konuştu. Kurulduğundan beri AK Partili olduğunu belirten Gündüz, "Erdoğan ile pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz" dedi. Erdoğan'ın Diyarbakır mitinglerini kaçırmadığını söyleyen Gündüz, "Ucunda ölümde olsa, Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR
Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine ilerleyen yaşına rağmen oruçlu bir şekilde katılan 82 yaşındaki Saliha Gündüz, Erdoğan'a olan sevgisinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

Erdoğan ile daha önce de görüştüğünü belirten Saliha nine, AK Parti kurulduğundan beri parti içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor.

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Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı'nda yer alan Saliha Gündüz, ilerleyen yaşını aldırış etmeden yerel seçimlerde partililerle birlikte kapı kapı dolaşıp AK Partiye oy istiyor.

Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

"22 YILDIR CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki yerel seçim mitingine katılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın unutmadığı ve görüştüğü Saliha Gündüz, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın davası için 22 yıl önce yola çıktığımızda, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz sloganıyla yürüdük.

Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

Yolumuza da devlet başkanımızla birlikte büyük Türkiye'nin inşası için yürüyoruz, sonuna kadarda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

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