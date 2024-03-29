Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:35
Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”
Diyarbakır'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile miting sonrası görüşen 82 yaşındaki Saliha Gündüz, SABAH'a konuştu. Kurulduğundan beri AK Partili olduğunu belirten Gündüz, "Erdoğan ile pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz" dedi. Erdoğan'ın Diyarbakır mitinglerini kaçırmadığını söyleyen Gündüz, "Ucunda ölümde olsa, Cumhurbaşkanımızı görmeden alandan ayrılmıyorum" ifadelerini kullandı.