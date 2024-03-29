Başkan Erdoğan ile görüşen Saliha Nine SABAH’a konuştu “Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz”

"22 YILDIR CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"



Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki yerel seçim mitingine katılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın unutmadığı ve görüştüğü Saliha Gündüz, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın davası için 22 yıl önce yola çıktığımızda, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz sloganıyla yürüdük.



