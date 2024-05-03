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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:56

Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Samimi, diyaloğa açık olana kapımız da açıktır" mesajı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayram tebriği ve 23 Nisan'daki kısa sohbeti ile siyasette sıcak rüzgarlar esti. Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP'nin dilindeki değişim dikkat çekti.

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Samimi, diyaloğa açık olana kapımız da açıktır" mesajıyla başlayan siyasi süreç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayram telefonu, 23 Nisan'daki kısa sohbetin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezindeki kabulle sonuçlandı. Bu süreçte CHP'nin dilindeki değişim de dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

'AKP' YERİNE 'ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'

22 Eylül 2016 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ,AK Parti Genel Merkezi'nde o sıralarda AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada AK Parti için 'AKP' vurgusu tercih edilmişti.

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Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulünün ardından CHP tarafından yapılan açıklamada ise 'AKP' yerine Adalet ve Kalkınma Partisi ifadesi kullanıldı.

Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

8 YIL SONRA 8 BAŞLIK ELE ALINDI

AK Parti ve CHP, 8 yıl aradan sonra tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

Basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika süren görüşmede Anayasa başta olmak üzere 8 konu başlığı ele alındı.

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