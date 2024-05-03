Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
16:56
Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Samimi, diyaloğa açık olana kapımız da açıktır" mesajı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayram tebriği ve 23 Nisan'daki kısa sohbeti ile siyasette sıcak rüzgarlar esti. Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP'nin dilindeki değişim dikkat çekti.