Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin şifresi: İşte 6 yıl arayla CHP’nin parti dilindeki değişim!

'AKP' YERİNE 'ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'

22 Eylül 2016 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ,AK Parti Genel Merkezi'nde o sıralarda AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada AK Parti için 'AKP' vurgusu tercih edilmişti.