Başkan Erdoğan liderliğindeki Anadolu ihtilali 24 yaşında! AK Parti’nin reformlarıyla ülke çağ atladı

REFORMLARLA ÜLKE ÇAĞ ATLADI
Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, iktidarı boyunca ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve altyapı başta olmak üzere pek çok alanda reform ve yatırım programlarını hayata geçirdi. Kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sağlık sistemindeki dönüşüm, bölünmüş yollar, hızlı tren projeleri, havalimanları ve enerji yatırımları Türkiye'nin kalkınma gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İktidar, bu yatırımları Türkiye'nin büyüme ve kalkınma sürecinin temel unsurları olarak gösterdi.