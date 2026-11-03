Başkan Erdoğan liderliğindeki Anadolu ihtilali 24 yaşında! AK Parti’nin reformlarıyla ülke çağ atladı

HER ALANDA DEMOKRATİKLEŞMEYLE DEVLET-MİLLET BULUŞTU



3 Kasım'da başlayan AK Parti hükümetleri ile birlikte yönetim demokratikleşti. Askeri ve sivil bürokrasi normal işleyişine dönerken seçilmişler devlet yönetiminde ve alınan kararlarda ilk söz sahibi oldu. Sivil-asker ilişkileri, yargı, kamu yönetimi ve demokratikleşme alanlarında gerçekleştirilen reformlarla bürokratik yapıdaki değişim süreci hız kazandı. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeler de bu dönüşümün önemli ayaklarından birini oluşturdu. AK Parti'nin siyasi söyleminde bu süreç, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi olarak tanımlandı.