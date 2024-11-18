Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan Rio'da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:04

Başkan Erdoğan Rio'da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Brezilya'ya geldi. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek.

BETÜL USTA
Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

Dünyanın merak ettiği G20 Liderler Zirvesi bugün başlayacak. Başkan Erdoğan zirve marjında dün ilk olarak, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

SES GETİRECEK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan Bakü dönüşü G20 zirvesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: Verimli, faydalı bir zirve olacak diye düşünüyorum. (Brezilya Devlet Başkanı)Lula ile oradaki buluşmamız dünyada ses getirecek bir buluşma olacak. Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreçlerine yönelik ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkeler arası dayanışmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Enerji güvenliği de Türkiye için kritik bir konu. Küreselleşen dünyada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut öneriler içeren bir gündem oluşturmalıyız. Çünkü zincirleme reaksiyonla sadece bir ülkenin değil ilişkili birçok ülkenin ekonomisini etkileyen krizlere karşı tedbir almalıyız. Bulunduğu uluslararası platformların aktif ve etkili üyelerinden olan Türkiye, hem kendi ekonomik çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmeye yönelik çok sayıda öneri üzerinde çalışıyor."

Bu kapsamda Başkan Erdoğan zirve marjında ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

RİO ZİRVEYE HAZIR

G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı. 20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

ZİRVEDE 3 ANA OTURUM DÜZENLENECEK

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

AÇLIĞA KARŞI KÜRESEL BİRLİK

Brezilya G20 dönem başkanlığında yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedefliyor. "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" olarak adlandırılan girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Girişimin G20 liderlerinin katılacağı bu yılki G20'de resmen başlatılacağı kaydediliyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

SON DAKİKA