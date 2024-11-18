Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
09:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Brezilya'ya geldi. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek.