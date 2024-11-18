Başkan Erdoğan Rio’da hangi mesajları verecek? G20 Liderler Zirvesi başlıyor

SES GETİRECEK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan Bakü dönüşü G20 zirvesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: Verimli, faydalı bir zirve olacak diye düşünüyorum. (Brezilya Devlet Başkanı)Lula ile oradaki buluşmamız dünyada ses getirecek bir buluşma olacak. Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreçlerine yönelik ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkeler arası dayanışmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Enerji güvenliği de Türkiye için kritik bir konu. Küreselleşen dünyada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut öneriler içeren bir gündem oluşturmalıyız. Çünkü zincirleme reaksiyonla sadece bir ülkenin değil ilişkili birçok ülkenin ekonomisini etkileyen krizlere karşı tedbir almalıyız. Bulunduğu uluslararası platformların aktif ve etkili üyelerinden olan Türkiye, hem kendi ekonomik çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmeye yönelik çok sayıda öneri üzerinde çalışıyor."

Bu kapsamda Başkan Erdoğan zirve marjında ilk olarak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.