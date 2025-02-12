Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto imzaladı! 64 maddelik ortak bildiri: 10 milyar dolar ticaret hedefi...

Her iki liderin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yılını "İnsanlar için; Yeni Dünya için Ortaklık" temasıyla andıkları bir sırada, bu ziyaretin zamanlı olduğu hususunda mutabık oldukları bildirilen beyanda, iki Cumhurbaşkanının bu kapsayıcı tema çerçevesinde, yalnızca kendi halklarına değil, tüm dünyaya fayda sağlayacak şekilde Türkiye ve Endonezya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Her iki liderin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümünün ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğu ve 2050'deki yüz yıllık ortaklığın yolunu hazırlayacağı görüşünü paylaştıkları kaydedilen beyanda, 2025'te diplomatik ilişkilerin 75. yılını anmak üzere her iki liderin, ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliği dahil olmak üzere tüm öncelikli alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Ülke liderlerinin, eğitim, burs programları, dil öğrenimi, kültürel değişim ve turizm yoluyla halklar arası bağları güçlendirme konusunda da mutabık kaldıkları belirtilen beyanda, iki liderin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tezahürü olarak siyasi, ticaret ve yatırım, altyapı, savunma ve güvenlik, sosyokültürel ve konsolosluk alanlarının yanı sıra ortak çıkarların söz konusu olduğu bölgesel ve küresel forumlarda işbirliği de dahil olmak üzere, öncelikli sektörlerde stratejik ortaklıklarının hedefleri ve uygulanması konusunda rehberlik sağlamak üzere -2022 yılında ilan edilen- Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyine eş başkanlık ettikleri hatırlatıldı.

Beyanda, Konsey sırasında her iki Cumhurbaşkanının, samimi ve dostane bir atmosferde görüşmelerde bulundukları vurgulanarak, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundukları ve geniş bir konu yelpazesinde önemli ortak anlayışlara vardıkları bildirildi.