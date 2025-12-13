Başkan Erdoğan ve Putin ’tarafsız bölge’de buluştu! Türkiye için tarihi dönemeç

Dünyanın en kapalı devletlerinden biri olan Türkmenistan'ın coğrafi konumu da düşünülürse 30 yıldır "tarafsızlığını" muhafaza etmesi çok da şaşırtıcı değil.

Ne var ki küresel güçlerin sahada olduğu çatışma bölgelerinin tam göbeğinde yer alan ve bölgesel bir aktör olarak iddiasını sürdüren Türkiye'nin tarafsızlığını ve denge politikasını tüm dünyada kabul ettirmesi takdire şayan.