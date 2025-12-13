Başkan Erdoğan ve Putin ’tarafsız bölge’de buluştu! Türkiye için tarihi dönemeç
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi. Erdoğan-Putin zirvesinden çıkacak sonuç tüm dünya tarafından merakla beklendiğine dikkat çeken Melih Altınok, Türkiye'nin tarafsızlığını ve denge politikasını tüm dünyada kabul ettirmesinin takdire şayan olduğunu ifade etti.