Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

Dünya, nefesini tuttu yarın Ankara'da gerçekleşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesine kilitlendi. 10 ay içerisinde dördüncü kez bir araya gelecek iki liderin yapacağı görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinin yanı sıra Gazze'de yaşanan İsrail soykırımı da vardı. İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamaları…



"SON DÖNEMDE SAMİMİ VE ETKİLİ ADIMLAR ATTIK"

Başkan Erdoğan, Kathimerini'ye yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki tüm problemlerin diyalogla çözülebileceğine, Türkiye ile Yunanistan'ın tarihi boyutu da olan birçok ortak unsuru paylaştığına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Amacımız sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişkilerimizi tarihte benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarmak. Bu amaçla Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama anlaşabildiğimiz konuların sayısı da az değil. Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.