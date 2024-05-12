Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:27

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın yapacağı ziyaret öncesi Yunan basınına konuştu. Kathimerini Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, dünyaya Doğu Akdeniz'de gerçekleşmesi planlanan yeni enerji rotasıyla ilgili net mesajı yolladı: Türkiye'nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

Dünya, nefesini tuttu yarın Ankara'da gerçekleşecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesine kilitlendi. 10 ay içerisinde dördüncü kez bir araya gelecek iki liderin yapacağı görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinin yanı sıra Gazze'de yaşanan İsrail soykırımı da vardı. İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamaları…

"SON DÖNEMDE SAMİMİ VE ETKİLİ ADIMLAR ATTIK"

Başkan Erdoğan, Kathimerini'ye yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki tüm problemlerin diyalogla çözülebileceğine, Türkiye ile Yunanistan'ın tarihi boyutu da olan birçok ortak unsuru paylaştığına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan, "Amacımız sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişkilerimizi tarihte benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarmak. Bu amaçla Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama anlaşabildiğimiz konuların sayısı da az değil. Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR ENERJİ PROJESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Başkan Erdoğan'ın gündeminde Doğu Akdeniz'de oluşturulması planlanan yeni enerji rotası da vardı. Türkiye'nin bulunmadığı bir denklemin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, dünyaya net mesajı yolladı: Bizim için enerji bir çatışma alanı değil, iş birliği alanıdır. Bunun için konuya olumlu açıdan yaklaşmak fazlasıyla yeterli. Türkiye sürekli olarak hidrokarbon kaynaklarının adil ve kapsayıcı dağıtımını savunmuş ve sürekli çağrıda bulunmuştur. Her konuda olduğu gibi, kıyı ülkelerinin hak ve ilkelerine saygı gösterdiğimiz gibi, egemenlik hak ve yetkilerimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Türkiye'nin yer almadığı bir enerji platformunun bölgede, özellikle de Doğu Akdeniz'de başarılı olmasının zor olduğunu herkes bilmelidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

YUNANİSTAN İLE KITA SAHANLIĞI VE ADALAR SORUNU

Türkiye ile Yunanistan arasından uzun yıllardır en büyük problemlerin başında gelen kıta sahanlığı ve adalar meselesine de değinen Başkan Erdoğan, çözümün anahtarı olarak uluslararası hukuk kurallarını işaret etti. Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu ifade eden Erdoğan, "Egemenlik konularının gündeme getirilmesi diyalog zeminini zedeleyen, ilerlemesini engelleyen bir durum değildir. Bu zemini her koşulda koruyabilir ve ilerlemeyi sağlayabiliriz. Burada çözüm belli, çözüm uluslararası hukuka uymak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Biz kaçınmadığımız sürece birlikte aşamayacağımız hiçbir engel olmamalıdır. Gerekirse BM Şartı'nda yazılı çözümleri de göz ardı etmiyoruz. Uluslararası hukuka uygun, barışçıl yollarla çözüm bulma yaklaşımımız, sorunların ortadan kaldırılmasının anahtarıdır" dedi.

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

"YUNANİSTAN'IN BÖYLE BİR TAVIR SERGİLEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Başkan Erdoğan "İktidarda olduğunuz 20 yılı aşkın süre içinde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin hangi anını en iyi, hangi anını en kötü anı olarak seçerdiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Burada olumlu konulara değinmek ve bunları dile getirmek isterim... Ama sorunuza cevap vermek gerekirse FETÖ'nün hain isyanı ve 15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında. Teröristler komşumuz Yunanistan'a sığındı ve Yunanistan da aramızdaki hem komşuluk bağına hem de ittifak bağına rağmen sözde askeri darbecileri korudu ve kolladı. Bu ilişkimizin en düşük noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Bu sadece beni üzmedi, kendi elleriyle direnen, demokrasi destanı yazarak darbecileri geri püskürten halkımızı da yaraladı. Darbelerin ne anlama geldiğini tarihi süreçte edindiği tecrübelerle bilen Yunanistan'ın böyle bir tavır sergilemesi derin bir hayal kırıklığı oldu. İlişkilerimizin en iyi seviyesi geçtiğimiz aralık ayında imzaladığımız Atina Deklarasyonu olabilir. Bu deklarasyon ilişkilerimizde yeni bir aşamanın başlangıcı oldu. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz ve daha iyi bir noktaya gelmek için çalışıyoruz. Bu deklarasyonun yeni Yunan-Türk ilişkilerinin temelini oluşturacağına inanıyor ve yeni seviyelere, rekorlara ulaşacağını umuyorum.

Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu: Türkiye’nin olmadığı bir enerji projesi düşünülemez!

"NETANYAHU'NUN SOYKIRIMI HİTLER'İ KISKANDIRACAK DÜZEYDE"

Başkan Erdoğan'ın gündeminde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam da vardı. Bölgede on binlerce sivilin katledildiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir kez daha "Hitler" benzetmesi yaptı. İsrail'in insani yardım noktalarını dahi vurduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Netanyahu soykırımcı yöntemleriyle Hitler'i kıskandıracak düzeye ulaştı. Ambulansları hedef alan, gıda dağıtım noktalarını vuran, yardım konvoylarına ateş açan İsrail'den bahsediyoruz. Gazze'de yaşam hakkı başta olmak üzere onlarca insanın hak ve özgürlüğü ihlal ediliyor. Onların haklarını savunuyoruz. Barışı savunuyoruz. İsrail ise Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insan haklarını pervasızca ihlal etmeye devam ediyor. Bir düşünün, biri evinize gelip 'burası artık benim, gidin' dese tavrınız ne olurdu? Doğal olarak sizden evinizi savunmanız ve haksızlığa direnmeniz beklenirdi. İsrail bunu sadece Gazze'de değil, tüm Filistin topraklarında yaptı." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

SON DAKİKA