Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
07:45
Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var
Türkiye, Yeniden Asya açılımıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerine günden güne ivme kazandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerin ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.