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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var
Giriş Tarihi: 09.02.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 07:45

Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

Türkiye, Yeniden Asya açılımıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerine günden güne ivme kazandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerin ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.

BETÜL USTA
Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti.

Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı.

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Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.

Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE

Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması! Uzak Doğu’da yakın ortaklar: Listede o 3 ülke var

Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.

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