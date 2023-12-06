Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta Atina'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Yunan gazetesi Kathimeri'nin Türk-Yunan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.