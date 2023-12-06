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Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:46

Başkan Erdoğan'dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta Atina'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Yunan gazetesi Kathimeri'nin Türk-Yunan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atina ziyareti öncesinde Yunan gazetesi Kathimeri'nin Türk-Yunan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, iki ülke arasında aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığını belirterek, "Bence son dönemde değişen, Yunanistan tarafının bize yönelik bakış açısını gözden geçirmiş olması, uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyen bir millet olduğumuzu anlamaya başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

"AYNI COĞRAFYAYI, AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık'ta Atina'ya yapması planlanan ziyaret öncesinde Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

Sözlerine Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu vurgulayarak başlayan Erdoğan, önceki günlerde "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

"Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. 'Kazan-kazan' anlayışı zaten Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor.

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Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

"UYUŞMAZLIKLAR DİYALOG YOLUYLA ELE ALINMALI"

Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurgulayarak,Türkiye ile Yunanistan'ın son dönemde ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde şekillendirme yönünde gayet iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.

Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

"İKİLİ MEKANİZMALAR YENİDEN CANLANDIRILDI"

Uzun süredir işlemeyen ikili mekanizmaların yeniden canlandırıldığına işaret eden Erdoğan, "Diyalog kanallarımız her seviyede açık ve işliyor. Karşılıklı ziyaret trafiğimiz yoğun. Ülkelerimiz ve bölgemiz açısından önemli pek çok alanda işbirliğimizi karşılıklı güven temelinde geliştirme irademiz mevcut. Şimdi ise her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmek, kurumsal hale getirmek ve ilerletmektir. Sayın (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bu ortak niyetin, 7 Aralık'ta Atina'da imzalanması planlanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bildirge sayesinde tüm açıklığıyla kayda geçeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan’dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok

"YUNANİSTAN'I HİÇBİR ZAMAN DÜŞMAN OLARAK GÖRMEDİK"

Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Sık sık söylüyorum, başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız. Bence son dönemde değişen, Yunanistan tarafının bize yönelik bakış açısını gözden geçirmiş olması, uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyen bir millet olduğumuzu anlamaya başlamasıdır. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, milli çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl her zaman tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, işbirliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Miçotakis'in bunu anladığını ve Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki sorunların aşılması ve ilişkilerin ileriye götürülmesini samimi şekilde arzu ettiğini görebildiğine inandığını kaydetti.

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