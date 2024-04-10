Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
15:36
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle dünya liderleriyle telefonda görüşerek; bayramlaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başta olmak üzere birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, son olarak İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bayramlaştı. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.