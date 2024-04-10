Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle diplomasi trafiğine de hız verdi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bayramlaştı.

REİSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler." ifadelerine yer verildi.