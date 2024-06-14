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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan G7'de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü
Giriş Tarihi: 14.06.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 17:27

Başkan Erdoğan'dan G7'de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G7 zirvesine katılmak için İtalya'da. Başkan Erdoğan'ın G7'deki öncelikli gündemi Gazze. Erdoğan, dünya ülkelerine kritik çağrılarda bulunacak. Başkan Erdoğan; İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü...

Başkan Erdoğan’dan G7’de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İspanya'da temaslarını gerçekleştiren Başkan Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da. Başkan Erdoğan zirve kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan G7’de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. Erdoğan ve Meloni bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da: Dünyaya kritik 'Gazze' çağrısı! | Video

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Başkan Erdoğan’dan G7’de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Başkan Erdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan’dan G7’de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

ÖNCELİKLİ GÜNDEM: GAZZE!

Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek.

Başkan Erdoğan’dan G7’de kritik temaslar! ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

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